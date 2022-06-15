شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هيثم لعيونى لاعب المصرى بتمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها التونسي هيثم لعيوني، ظهير أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بأحد المراكز الطبية المتخصصة، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة.

هذا ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان والذي سيواصل متابعته الدورية لحالة اللاعب، الذي سيخضع لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف، ومن ثم الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق متى تماثل اللاعب للشفاء التام.

واستأنف اليوم الثلاثاء فريق المصري بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة، وكان حسام حسن قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهة المنصورة في كأس مصر، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ32.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

وكان النادي المصري قد أعلن عن جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن قبل ساعات قليلة من مواجهة المنصورة، وذلك بسبب ارتباط النادي بعقد آخر مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق.