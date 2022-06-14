برئاسة المستشار ضياء الدرجلى .. لجنة تفتيش غدا باتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - تزور غدا الأربعاء لجنة التفتيش برئاسة المستشار ضياء الدرجلى على اتحاد الكرة فى مقر الجبلاية من أجل الاطلاع على كافة المستندات الخاصة بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتكون اللجنة التي تباشر التحقيقات في اتحاد الكرة المصري من:

المستشار ضياء عبدالتواب الدرجلي رئيس اللجنة ومعه كلا من بهاء السيد وكيل وزاره رئيس الإدارة المركزيه للرقابه والمعايير و محمد سعيد وكيل وزاره ورئيس الاداره المركزيه لمكتب وزير الشباب والرياضة ومحمود عزمي مدير عام الشئون القانونية

وزارت لجنة التفتيش النادى الأهلى اليوم فى مقر الجزيرة وحصلت على العديد من المستندات الخاصة بملف أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق تلقى خسارة أمام نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين ليتوج الفريق المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا.