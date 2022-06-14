انهيار في منظومة الكرة المصرية .. «طه إسماعيل» لـ «اتحاد الكرة»: لازم تستقيلوا

الشارقة - اميمة ياسر - وجه طه إسماعيل نجم الكرة المصرية السابق رسالة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عقب الهزيمة أمام كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم.

وأكد طه إسماعيل في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت، أن اتحاد الكرة يجب أن يتقدم باستقالته عقب ما حدث من انهيار في منظومة الكرة المصرية.

وأضاف قائلا: "مش لازم تمشوا بقرار جمعية عمومية ، زى المدرب اللى بيمشى لما يحس أنه ملوش أرضية وجماهيرية بيمشى، هما كمان لازم يستقيلوا، ويسيبوا كل واحد لمجاله".

وعن أداء المنتخب أمام كوريا الجنوبية فأكد أن الفراعنة خاضوا المباراة باداء هجومي وكان الوكيل الأفضل منذ فترة طويلة.

وتابع أن الأهداف الأربعة كانت بسبب التمركز الخاطئ، مشددا أن الأداء سيتحسن خلال الفترة المقبلة.