أحمد موسى يكشف تفاصيل عقد «إيهاب جلال»

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسي، إن عضوي اتحاد الكرة خالد الدرندلي ومحمد بركات سيقدمان تقريرا مفصلا عن مباراة اليوم مع كوريا الجنوبية، موضحا أن حازم إمام ومحمد بركات يبحثان بشكل مكثف عن مدير فني أجنبي جديد.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية كانت متوقعة، ومعروف أن الجانب الكوري سيطر على المباراة وخرج بهذا الفوز الكبير.

وأشار موسى، إلى أن المنتخب بينكشف لو ملعبش معاه محمد صلاح والنني وتريزيجيه، لذا يجب إعداد منتخبات من مواليد 2003 الى 2006 بمباريات ودية.

واكد موسى، ان عقد ايهاب جلال بدون شرط جزائي، عكس كيروش الذي كان يتقاضى 3 ملايين و200 ألف مرتب .