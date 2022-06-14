شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يعطل مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت مفاوضات نادى الزمالك مع رمضان صبحى جناح بيراميدز، بسبب المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفارس الأبيض، الذى أعاد التفاوض مع إدارة ناديه حول تجديد تعاقده.

وكشف مصدر مطلب بالزمالك، إن اللاعب المغربى أعاد التفاوض مع إدارة نادى الزمالك حول تجديد تعاقده، مشيرًا إلى إنه من المتوقع أن يوافق اللاعب على شروط النادى ويقوم بتجديد تعاقده فى نهاية الموسم.

ويعد رمضان صبحى، أبرز الأسماء المطلوبة لتدعيم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى حالة عدم تجديد تعاقد بن شرقى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.

ورغم إن انتقال رمضان صبحى للزمالك أمر ليس بالسهل، خاصة وإن اللاعب مرتبط بعقد مع بيراميدز، بخلاف راتبه المرتفع، إلا إن مسئولى الزمالك يضعونه فى مقدمة الصفقات المطلوبة لتعويض بن شرقى.

الزمالك سيواجه صعوبات عديدة فى حالة الدخول فى مفاوضات رسمية لضم رمضان صبحى من بيراميدز، أبرزها وإن اللاعب تلقى عروضًا من أندية خارجية، ستكون عائق أمام الأبيض فى حسم الصفقة.

وكانت تقارير صحفية تركية أكدت إن نادي جالطة سراى يتنافس مع بشكتاش التركى علي ضم رمضان صبحي من بيراميدز في الموسم المقبل، لا سيما وإن إدارة بيراميدز كانت وعدت اللاعب إن التفكير في الرحيل أو الاحتراف الخارجي يكون بعد الموسم الثاني له في تعاقده مع الفريق السماوى، وهو ما يقرب اللاعب من العودة للاحتراف.