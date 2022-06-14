شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يرحب بعودة كهربا للأهلى: "حمد لله على السلامة ياخويا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، على الترحيب بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمنادى الأهلى وحضوره مران الأهلى اليوم، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى بطولة الدورى.
ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة محمود كهربا مع محمود الخطيب فى ملعب التتش معلقا عليها: "حمد لله على السلامة يا أخويا".
وأختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر لها مساء غد على استاد الأهلي و السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة. وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.