شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يرحب بعودة كهربا للأهلى: "حمد لله على السلامة ياخويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، على الترحيب بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمنادى الأهلى وحضوره مران الأهلى اليوم، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى بطولة الدورى.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة محمود كهربا مع محمود الخطيب فى ملعب التتش معلقا عليها: "حمد لله على السلامة يا أخويا".

وأختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي و‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو ‏ مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم ‏خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.‏ وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏