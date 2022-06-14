شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للسومو.. أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، حصول مصر على حق استضافة منافسات البطولة الأفريقية للسومو أغسطس المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

وقال مرزوق والذي يشغل رئاسة الاتحاد الأفريقي للسومو، أن البطولة من المقرر أن تشهد 8 منتخبات من القارة السمراء.

وتابع: "بدأنا العمل مبكرا على استضافة البطولة، ونسعى لتنظيم حدث يليق بقدرات الدولة المصرية في تنظيم أكبر المناسبات العالمية".

وقال مرزوق: "أن اختيار شرم الشيخ لاستضافة منافسات البطولة جاء من أجل المساهمة في جهود تنشيط السياحة".

وكان المنتخب الوطني للجودو، قد أنهى مشاركته مؤخرا في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في الجزائر بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحقق منتخب الجودو خلال مشاركته في البطولة القارية 4 ميداليات، بواقع ذهبية و3 برونزيات.

وحصد يسري سامي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 60 كجم، فيما جاءت الميداليات البرونزية من خلال عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم، وعلي حازم وزن 90 كجم ومحمد عبده وزن +100 كجم.

وشارك المنتخب في البطولة بقائمة تضم كل من، الرجال: يسري سامي (19 عام) – محمد عبد الموجود (28 عام) – عمر سامي (23 عام) – علي عيد (27 عام) – عبد الرحمن عبد الغني (24 عام) – علي حازم (28 عام) – عمر الرملي (18 عام) – محمد عبده (23 عام).

السيدات: نورا سالم (20 عام) – تسنيم تامر (18 عام) – لمياء حسن (29 عام) – فاطمة عطية (18 عام) – أفنان ياقوت (20 عام) – فرح علي (19 عام).