شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: لا يوجد عضو بالجبلاية يرغب فى الاستقالة ..وبركات ليس لديه فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لا يوجد عضو يرغب في تقديم استقالته خلال المرحلة الحالية وهناك أجتماع منعقد حاليا برفقة الثنائى خالد الدرندالى و محمد بركات عبر زووم .

وأوضح إيهاب الكومى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ليس لديه اى حسابات تواصل اجتماعى إلا على أنستجرام ولن يتحدث أن يكتب اى شى .

وأشار إيهاب الكومى أن الاجتماع المنعقد حاليا سوف يشهد عدد من القرارات الهامة في صالح الكرة المصرية وتصحيح أخطاء الفترة الماضية.

وفاز المنتخب الكوري الجنوبى على المنتخب الوطنى 4/1 في المباراة الودية الدولية التي جرت بينهما بمدينة سول ضمن استعدادات كوريا لكأس العالم .

أحرز أهداف كوريا الجنوبية جو هوانج في الدقيقة 16، وأضاف كيم يونج الهدف الثانى في الدقيقة 22، وفى الدقيقة 38 أحرز مصطفى محمد الهدف الأول للمنتخب الوطنى .