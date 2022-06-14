لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي ضمت ١٠ أفراد بينهم ٥ مستشارين ومستشاري اللجنة القانونية بالوزارة، استمعت اليوم لأقوال النادي الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة.
وحضر عن الأهلي الدكتور سعد شلبي المدير الننفيذ للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد فتحي مدير الشئون القانونية بالنادي.
وقدم ممثلو الاهلي حافظة مستندات ضمت ٢٠ مستندا يدين اتحاد الكرة ويكشف عن إهماله وتقصيره وتسببه في الضر ر البالغ الذي لحق بالأهلي نتيجة عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم في المغرب وخسره الأهلي.
واستمعت اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، لأقوال ثلاثي الأهلي على مدار 8 ساعات، وقام ثلاثي الأهلي بالرد على كافة الاستفسارات وملابسات الموضوع وأسبابه، والمضايقات التي حدثت للأهلي وموقف اتحاد الكرة وعدم تصعيد الموقف على كافة الاصعدة.
وأكد الأهلي على مواصلة مشواره لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية ضد ما لحق به من ضرر بسبب عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.