شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي شكلها الدكتور أشرف ‏صبحي وزير الشباب والرياضة والتي ضمت ١٠ أفراد بينهم ٥ مستشارين ومستشاري اللجنة ‏القانونية بالوزارة، استمعت اليوم لأقوال النادي الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة.‏

وحضر عن الأهلي الدكتور سعد شلبي المدير الننفيذ للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد ‏فتحي مدير الشئون القانونية بالنادي.‏

وقدم ممثلو الاهلي حافظة مستندات ضمت ٢٠ مستندا يدين اتحاد الكرة ويكشف عن إهماله ‏وتقصيره وتسببه في الضر ر البالغ الذي لحق بالأهلي نتيجة عدم استضافة نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا الذي أقيم في المغرب وخسره الأهلي.‏

واستمعت اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، لأقوال ثلاثي الأهلي ‏على مدار 8 ساعات، وقام ثلاثي الأهلي بالرد على كافة الاستفسارات وملابسات الموضوع ‏وأسبابه، والمضايقات التي حدثت للأهلي وموقف اتحاد الكرة وعدم تصعيد الموقف على كافة ‏الاصعدة. ‏

وأكد الأهلي على مواصلة مشواره لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية ضد ما لحق به من ‏ضرر بسبب عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏