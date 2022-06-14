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لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي شكلها الدكتور أشرف ‏صبحي وزير الشباب والرياضة والتي ضمت ١٠ أفراد بينهم ٥ مستشارين ومستشاري اللجنة ‏القانونية بالوزارة، استمعت اليوم لأقوال النادي الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة.‏

 

وحضر عن الأهلي الدكتور سعد شلبي المدير الننفيذ للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد ‏فتحي مدير الشئون القانونية بالنادي.‏

 

وقدم ممثلو الاهلي حافظة مستندات ضمت ٢٠ مستندا يدين اتحاد الكرة ويكشف عن إهماله ‏وتقصيره وتسببه في الضر ر  البالغ الذي لحق بالأهلي نتيجة عدم استضافة نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا الذي أقيم في المغرب وخسره الأهلي.‏

 

واستمعت اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، لأقوال ثلاثي الأهلي ‏على مدار 8 ساعات، وقام ثلاثي الأهلي بالرد على كافة الاستفسارات وملابسات الموضوع ‏وأسبابه، والمضايقات التي حدثت للأهلي وموقف اتحاد الكرة وعدم تصعيد الموقف على كافة ‏الاصعدة. ‏

 

وأكد الأهلي على مواصلة مشواره لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية ضد ما لحق به من ‏ضرر بسبب عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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