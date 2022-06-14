شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة الفريق لمباراة إيسترن كومباني في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر لها مساء غد على استاد الأهلي و السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي اللاعبين :محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف
وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في البطولة ويغلق ملف كأس مصر للتركيز في مباريات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمواجهة إيسترن كومباني غدًا ضمن مؤجلات البطولة.
وأختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر لها مساء غد على استاد الأهلي و السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة. وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.