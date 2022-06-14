شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة الفريق لمباراة إيسترن كومباني في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي و السلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضمت قائمة الأهلي اللاعبين :‏محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف

وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن ‏منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في البطولة ويغلق ملف كأس مصر للتركيز ‏في مباريات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمواجهة إيسترن كومباني غدًا ضمن مؤجلات البطولة.‏

وأختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي و‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو ‏ مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم ‏خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.‏ وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏