شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، شمشون كوريا الجنوبية يقسو على الفراعنة برباعية ودياً، وتذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى، وإبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني بالدوري، وموسيمانى يجمع متعلقاته من الأهلى بعد فسخ العقد لمغادرة القاهرة.

خسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

تذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى

أعلن موقع شركة تذكرتى طرح تذاكر مباراة الأهلى و الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 19 الجارى على ستاد السلام .

اتحاد السباحة يعلن قائمة منتخب مصر المشارك في بطولة العالم بالمجر

أعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، قائمة المنتخب الوطني الأول المشاركة في بطولة العالم للكبار والمقرر إقامتها في المجر خلال الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الجاري

موسيمانى يجمع متعلقاته من الأهلى بعد فسخ العقد لمغادرة القاهرة

جمع بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للأهلى متعلقاته من النادى مساء أمس الاثنين، قبل مغادرته القاهرة خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء.

الزمالك يرفض تخفيض غرامة كهربا

رفضت إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طلب محامى محمود كهربا لاعب الأهلى بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

الأهلى يستغل الاتفاقات التبادلية لحسم صفقة مهاجم فيوتشر

يحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال الصفقات التبادلية في حسم صفقة التعاقد مع أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل اللاعب حسابات مسئولي القلعة الحمراء ونال إعجاب لجنة التخطيط ومسئولي شركة الكرة بالنادي، باعتباره من أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

عرض سعودي يهدد مفاوضات الزمالك مع إيبوكا

تلقى مسئولو الزمالك ضربة قوية في ملف المفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبي، والذي كان أحد أهم أهداف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

الأهلي يجهز متولي وبانون للمشاركة الأساسية في المرحلة المقبلة

يحضر الجهاز الفني للأهلي الثنائي محمود متولي وبدر بانون للمشاركة مع الفريق الأحمر بشكل أساسي في المباريات القادمة، عن طريق منحهما فرصة المشاركة التدريجية في مباريات الفريق القادمة، من خلال الحصول على وقت قليل ثم وقت أطول قبل تجهيزهم للمشاركة بشكل أساسي في المباريات.