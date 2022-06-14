شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي عقب رحيل موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران فريق الكرة الذي أُقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش وعقد جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيزهم قبل المواجهات التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة وستبدأ بمواجهة أيسترن كومباني غداً بالدوري.

وتحدث رئيس الأهلي مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الإنتصارات المقبلة في البطولات التى يشارك فيها الفريق محلياً بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا قبل أسبوعين على يد الوداد المغربي.

وتأتي جلسة الخطيب مع اللاعبين بعدما أعلن الأهلي أمس ، الأثنين، فسخ عقد بيتسو موسيماني المدير الفني بناءً على رغبة الأخير.، وتم تكليف سامي قمصان المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي و‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو ‏ مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم ‏خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.‏ وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏