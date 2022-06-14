الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي عقب رحيل موسيماني

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي عقب رحيل موسيماني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران فريق الكرة الذي أُقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش وعقد جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيزهم قبل المواجهات التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة وستبدأ بمواجهة أيسترن كومباني غداً بالدوري.
وتحدث رئيس الأهلي مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الإنتصارات المقبلة في البطولات التى يشارك فيها الفريق محلياً بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا قبل أسبوعين على يد الوداد المغربي.
وتأتي جلسة الخطيب مع اللاعبين بعدما أعلن الأهلي أمس ، الأثنين، فسخ عقد بيتسو موسيماني المدير الفني بناءً على رغبة الأخير.، وتم تكليف سامي قمصان المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
وأختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر لها مساء غد على استاد الأهلي و السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة. وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.