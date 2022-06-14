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تعرف على تطورات تأهيل ثلاثي الأهلي المصاب قبل مباراة إيسترن كومباني

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القاهرة - سامية سيد -  

 

واصل  ثلاثي الاهلي،  حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة ايسترن كومبانى غدا فى الدورى . ‏

 

وأدى الثلاثي جلسات في الجيم ثم استكملوا برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

 

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده مع المنتخب الوطني، فيما اشتكى ‏علي لطفي من إصابة في الرسغ، وشارك اليوم في عمليات الإحماء مع الفريق، ويواصل عبد ‏المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.‏

 

وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن ‏منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في البطولة ويغلق ملف كأس مصر للتركيز ‏في مباريات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمواجهة إيسترن كومباني غدًا ضمن مؤجلات البطولة.‏

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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