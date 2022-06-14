شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل ثلاثي الأهلي المصاب قبل مباراة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل ثلاثي الاهلي، حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة ايسترن كومبانى غدا فى الدورى . ‏

وأدى الثلاثي جلسات في الجيم ثم استكملوا برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده مع المنتخب الوطني، فيما اشتكى ‏علي لطفي من إصابة في الرسغ، وشارك اليوم في عمليات الإحماء مع الفريق، ويواصل عبد ‏المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.‏

وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن ‏منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في البطولة ويغلق ملف كأس مصر للتركيز ‏في مباريات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمواجهة إيسترن كومباني غدًا ضمن مؤجلات البطولة.‏