شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل ثلاثي الأهلي المصاب قبل مباراة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
واصل ثلاثي الاهلي، حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة ايسترن كومبانى غدا فى الدورى .
وأدى الثلاثي جلسات في الجيم ثم استكملوا برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده مع المنتخب الوطني، فيما اشتكى علي لطفي من إصابة في الرسغ، وشارك اليوم في عمليات الإحماء مع الفريق، ويواصل عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.
وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في البطولة ويغلق ملف كأس مصر للتركيز في مباريات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمواجهة إيسترن كومباني غدًا ضمن مؤجلات البطولة.