شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف المثلوثى من المشاركة مع الزمالك فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للزمالك، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة الأهلي المقبلة، المقرر لها يوم الأحد، فى الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السلام.

ويعانى المثلوثى من إصابة إلتواء فى الكاحل منذ مواجهة طلائع الجيش فى الدورى، وخضع بعدها اللاعب لبرنامج تأهيلى لم ينتهى منه، ومن المنتظر أن يحدد الاختبار الطبى موقفه من مواجهة الأهلى.

ويعد مركز الظهير الأيمن صداع فى رأس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، نظرًا لإصابة حمزة المثلوثى وحازم إمام وعدم جاهزية الثنائى قبل مواجهة المارد الأحمر.

كما يترقب نادى الزمالك، عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، إلى القاهرة والانضمام لتدريبات الفريق الجماعية، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وينتظر الزمالك عودة سيف الجزيرى من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له بعد رحلته مع منتخب بلاده، حيث واجه المنتخب التونسى نظيره اليبانى، ولم يشارك الجزيرى فى مواجهة المنتخب اليابانى.