كوستاريكا تهزم نيوزيلندا وتكمل عقد المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتمل عقد المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، وذلك بعد فوز منتخب كوستاريكا على نيوزيلندا 1-صفر في مباراة الملحق العالمي اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد علي بن علي المونديالي، في مدينة الريان القطرية.

ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد مبكرا في الدقيقة الثالثة.

واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم والتي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.

(رويترز)