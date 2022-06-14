هزيمة "تاريخية" لمنتخب مصر بمواجهة كوريا الجنوبية

المنامة - ياسر ابراهيم - تلقى منتخب مصر الجريح خسارة قاسية 1-4 أمام مضيفه الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على ملعب سيول الوطني في مباراة ودية، ليحقق المنتخب الآسيوي أكبر فوز على نظيره الأفريقي في تاريخ المواجهات بينهما.

وتأتي الخسارة وسط حالة عدم استقرار يعيشها "الفراعنة" بعد الخسارة المفاجئة أمام إثيوبيا صفر-2 الخميس الماضي في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم ـفريقيا 2023، بعد فوز باهت ومتأخر في الاولى ضد ضيفته غينيا.

وكان رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام ألمح، السبت، إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال، بعد أسابيع قليلة من تعيينه، نتيجة الاداء السيئ، وعقب انتقادات إعلامية صارخة.

وكان الاتحاد المصري اختار جلال، المدرب السابق لبيراميدز، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة في 12 أبريل الفائت خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، بعد فشل الأخير في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل لمنتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس العالم نهاية العام أوي-جو هوانغ (16)، كيم يونغ-غوون (22)، البديل تشو غيو-سونغ (85) وكوون تشانغ-هون (90+1)، فيما سجل هدف الفراعنة الوحيد مصطفى محمد (38).

وكان أكبر فوز لمصر على كوريا الجنوبية عام 1964 بنتيجة 10-صفر في منافسات الدورة الأوليمبية بطوكيو.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر هوانغ، الذي استغل تمريرة عرضية وحولها رأسية إلى يسار الحارس محمد الشناوي.

وضاعف فريق المدرب البرتغالي باولو بنتو النتيجة، بعدما رفع نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ-مين سون الكرة من ركنية نحو القائم القريب، تابعها هوانغ تمريرة برأسه نحو القائم الثاني، وتابعها يونغ-غوون رأسية منخفضة.

وقلّص الفراعنة النتيجة قبل الاستراحة عبر مصطفى محمد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس كيم سونغ غيو.

وقبل نهاية المباراة، أضاف البديل غيو-سونغ الهدف الثالث بتسديدة لولبية من مشارف المنطقة على يسار حارس الاهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز تشانغ-هون الهدف الرابع برأسية إثر عرضية من جين-سو كيم.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية، الملقب بالشمشون الكوري، وقع مع مع البرتغال وغانا وأوروغواي في المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

(فرانس برس)