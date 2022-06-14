شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. قمصان يجتمع باللاعبين.. فقرة بدنية.. وتدريبات للحراس الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهليwe ‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران الختامي اليوم عقد سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق بعد رحيل موسيمانى، جلسة محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، ثم ‏خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدنى خفيف وتدريبات الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.