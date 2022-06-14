شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يعلن قائمة منتخب مصر المشارك في بطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة ، قائمة المنتخب الوطني الأول المشاركة في بطولة العالم للكبار والمقرر إقامتها في المجر خلال الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الجاري، بالإضافة إلي قائمة منتخب السباحة التوقيعية المشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية والمقامة خلال الفترة من 18 يونيو حتى 3 يوليو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للسباحة 7 لاعبين وهم "فريدة عثمان – مروان القماش – يوسف رمضان – عبد الرحمن سامح – محمد سامي “ميشو” – يوسف القماش – محمد محمدي".

وضمت قائمة منتخب الألعاب المائية ، 10 لاعبات هن شهد عبد الله وفريدة عبد الباري ونادين برسوم وأمينة الفقي وهنا هيكل ومريم مغربي وسندس محمد وفريدة رضوان ونيهال سعفان وملك طوسون.

وكان من المقرر إقامة البطولة مايو الماضي بمدينة مدينة فوكووكا اليابانية قبل أن يتم نقلها بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في اليابان حاليًا.

وتتكون اللجنة الفنية للسباحة التوقيعية باتحاد السباحة من إيمان عرام رئيس اللجنة وهبة علاء سكرتير اللجنة وسامية هجرس و رانيا علام ومنة عبد العال وأية شريف فى العضوية ودانى خريستو مستشار فني لمجلس الادارة للسباحة التوقيعية