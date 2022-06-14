طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية استعداداً للعودة إلى الزمالك

القاهرة - سامية سيد -

نشر طارق حامد لاعب وسط الزمالك ، صور له علي صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، وهو يقوم بتدريبات تأهيلية استعداداً للعودة إلي صفوف الفريق الأبيض بعد الفترة التي غابها بسبب الإصابة بالركبة والتي غاب على أثرها منذ لقاء طلائع الجيش بالدورى.

وتنتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، موعد عودته من رحلة العلاج فى إسبانيا لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى إسبانيا بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

ويستمر طارق حامد فى خوض رحلة التأهيل بإسبانيا من إصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، ولم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة حتى الآن، كما تأكد غياب طارق حامد عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدوري، والمقرر لها 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب في الوقت الحالي.