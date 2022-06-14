شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير لاتحاد الكرة بعد رباعية كوريا الجنوبية: ارحلوا يرحمكم الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامي أحمد شوبير، مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتقدم باستقالتهم، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب الوطني من نظيره كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على استاد سول.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: ارحلوا يرحمكم الله بدون عصبية أو انفعال أو زعيق وخناق واضح أن حضرتك لن تستطيع أن تخدم واحنا مش حمل إهانات كروية أخرى، قدمنا مباراة على أسوأ ما يكون في أجواء مفيش أصعب من كدة

أضاف: ضع استقالتك أمام الناس والناس هي اللي تقرر، داخل عشان تصلح مش قادر خلاص سلام عليكم، خلونا نفكر مرة خارج الصندوق.

وخسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرض متواضع على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب وية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم ، النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم ، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.