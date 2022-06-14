شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر يكتب شهادة تألق أبناء نجوم الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات دور الـ32 من بطولة الكأس، تألق أبناء نجوم الأهلى والزمالك القدامى مع القطبين خلال مواجهتى المصرى بالسلوم والداخلية.

ونجح مصطفى أحمد شوبير حارس النادى الأهلى فى الحفاظ على نظافة شباكه أمام المصرى بالسلوم، في المباراة التى انتهت بفوز الاحمر بهدف نظيف بأقدام أحمد عبد القادر، وتألق مصطفى شوبير بشكل لافت بعدما أنقذ مرماه من عدة فرص محققها، ليخطف لقب "نسر المباراة" فى هذه المباراة بآراء الجماهير.

وفى الزمالك تألق سيف فاروق جعفر أمام فريق الداخلية وساعد الأبيض فى العبور إلى دور الـ16، بعدما نجح فى إحراز هدف التعادل، وساهم فى عودة الفريق للمباراة، كما قدم مستوى مميزا خلال المباراة، التى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتحدث البرتغالى فيريرا مع سيف جعفر عقب نهاية مواجهة الداخلية، مشيدًا بمستواه وإمكانياته، مطالبًا اللاعب بضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، حتى يتمكن من الحصول على فرص أخرى قد تجعله من ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين بالفريق.

وكان فيريرا دفع بالعديد من اللاعبين الشباب فى مواجهة الداخلية أمس الاثنين، وقدموا مستوى مميز، مما جعل الجهاز الفنى يمنح هؤلاء اللاعبين مزيد من الثقة للاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى.