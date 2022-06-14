شكرا لقرائتكم خبر عن "ضحايا" حلمى طولان ينتظرون الفرصة مع فييرا فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أكثر من لاعب بفريق انبى الحصول على فرصة المشاركة في المباريات القادمة مع المدير الفني الجديد البرتغالى جورفان فييرا، خصوصا بعد ابتعادهم عن الصورة خلال الفترة الماضية مع حلمى طولان، المدير الفني السابق للفريق البترولى.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أحمد جمعة الذى شارك في 5 مباريات فقط مع الفريق البترولى بمعدل 40 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف ومهاب ياسر الذى شارك في 4 مباريات فقط بمعدل 134 دقيقة منذ انطلاقة الموسم وكذلك محمد المرسى الذى شارك في 5 مباريات فقط ومؤمن راضى.

من ناحية أخرى فاز الفريق الأول لنادى إنبى على نظيره تليفونات بنى سويف بثمانية أهداف مقابل هدفاً وديا ، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت الرياضى،ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف بطولة الدورى .

وسجل أهداف إنبى كل من، مهاب ياسر هدفين ومحمد إسماعيل هدفين ولكل من عبد الرحمن عماد وجرجس مجدى ومصطفى شكشك ومصطفى عادل هدفاً ، فيما جاء هدف بنى سويف الوحيد من ركلة جزاء .

وحرص فييرا المدير الفني للفريق البترولى على الدفع بكافة اللاعبين بهدف الإطمئنان على جاهزيتهم ، وذلك إستعداداً لإستئناف بطولة الدورى .