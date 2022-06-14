شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرصد أخطاء لاعبى الزمالك أمام الداخلية لعلاجها قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الداخلية، أمس الاثنين، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، من أجل علاجها قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

ويرغب فيريرا فى الوقوف على جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع أو وسط الملعب، والعمل على معالجتها قبل مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى.

وطلب البروفيسور البرتغالي من لاعبي فريقه ضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، وعدم التفكير كثيرا في مواجهة الداخلية والتركيز في مواجهة الأهلي المقبلة، مشيرًا إلي إن التركيز في تلك المواجهة والاستعداد المبكر لها سيكون سلاح الفارس الأبيض من أجل تحقيق الفوز.

واكتمل دور الـ16 لمسابقة كأس مصر في نسختها الحالية بتأهل الزمالك على حساب الداخلية، وبات أطراف دور الـ16 في كأس مصر كالتالي: الزمالك والمقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي والمقاصة وبيراميدز والمصري ومنتخب السويس وسموحة والاهلي.