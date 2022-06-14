شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد مديرا فنيا لفريق الترسانة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الترسانة تعين خالد عيد مدير فنيا للفريق الأول خلفا للمدرب طارق السيد أستعدادا لمنافسات دورى القسم الثانى الموسم المقبل .

ومن المقرر أن يبدأ خالد عيد المدير الفني باختيار الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة خلفا لطارق السيد .

أبرم مسئولي الترسانة أولى صفقاتهم الصيفية بالتعاقد مع يسرى وحيد لاعب جمهورية شبين في إطار تدعيم الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى بعد فشل التعاقد مع نجوم الدورى .

وتعاقد الترسانة خلال الموسم الماضى مع عدد من لاعبى الدورى المميزين أمثال أحمد شكرى وأحمد شكرى ومحمد سماره وإسلام فؤاد إلا أن التجربة لم تؤتى بثمارها وفشل الفريق في الصعود لدورى الأضواء من جديد .

ويسعى مجلس إدارة الترسانة خلال الموسم الحالي إلى تغيير الفكر بالتعاقد مع لاعبين صغار السن من القسم الثانى والثالث على أمل ظهور روح جديدة داخل قلعة الشواكيش تؤدى للمنافسة مرة أخرى .

ويبحث مجلس إدارة الترسانة خلال الأيام الحالية عن مدير فنى جديد بديلا لطارق السيد الذى رحل عقب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى .