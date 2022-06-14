الامارات | حارس أستراليا: تأهلنا إلى كأس العالم بفضل اللعب الجماعي ودعم المشجعين

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أستراليا: تأهلنا إلى كأس العالم بفضل اللعب الجماعي ودعم المشجعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد حارس مرمى المنتخب الأسترالي، أندرو ريدماين، بالمستوى العالمي لاستادات كأس العالم FIFA قطر 2022، والمرافق الرياضية التي أعدتها قطر لاستضافة البطولة المرتقبة نهاية العام الجاري.

وأضاف ريدماين، في حوار مع موقع (Qatar2022.qa)، أن "استادات المونديال أكثر من رائعة، ومشيّدة وفق أحدث المعايير، وكذلك الحال مع المرافق والمنشآت الرياضية الأخرى، معرباً عن تطلعه للعودة إلى قطر مع زملائه في وقت لاحق من هذا العام مع انطلاق منافسات البطولة".

وتمكّن نجوم "الكانغارو" في حجز البطاقة الخامسة لمنتخبات آسيا في المونديال المرتقب، ليشارك المنتخب الأسترالي في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، عقب تفوقه الليلة الماضية على منتخب بيرو بضربات الترجيح في استاد أحمد بن علي، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف.

وعقب المباراة الماراثونية لفريقه مع منتخب بيرو، والتي استمرت لأكثر من 120 دقيقة، أعرب ريدماين عن سعادته برؤية الكثير من الاستراليين يشجعون منتخبهم من مدرجات الاستاد، داعياً المشجعين للمسارعة بشراء تذاكر مباريات منتخب الكانغارو في كأس العالم 2022 والسفر إلى قطر لمؤازرة منتخبهم الذي أوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضم بطل العالم فرنسا، إلى جانب الدنمارك وتونس.

وأكد ريدماين، الذي تصدى لركلة جزاء حسمت المباراة لصالح أستراليا، أن فريقه نجح في التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022، بفضل اللعب الجماعي، ودعم المشجعين، خلال المباراة الحاسمة أمام منتخب بيرو في استاد أحمد بن علي الليلة الماضية.

وأضاف ريدماين، الحارس البديل الذي شارك في المباراة قبيل نهاية الوقت الإضافي الثاني: "الأهم بالنسبة لنا الآن هو توجّه المشجعين من كل مكان إلى قطر لدعمنا خلال المونديال، فهو الحدث الرياضي الأضخم في العالم، والجميع يتطلع بكل شغف للمشاركة فيه وحضور منافساته، ونتطلع إلى رؤية جمهورنا يملأ مدرجات استاد الجنوب في مبارياتنا خلال دور المجموعات".

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