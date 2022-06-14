شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى مديرا فنيا للمنصورة خلفا لياسر الكنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة المنصورة في التعاقد مع أحمد المدير الفني السابق للأوليمبى لقيادة الفريق فنيا خلفا لياسر الكنانى الذى وجه له مجلس الإدارة الشكر نهاية الموسم المنقضى .

واستطاع سارى قيادة الأوليمبى في الموسم الماضى لإحتلال صدارة المجموعة الثالثة حتى نهاية الدورى بخمس أسابيع ، قبل أن يدب الخلاف بينه وبين مجلس الإدارة ويقرر المدير الفني الرحيل ويتبخر حلم الصعود لأبناء الإسكندرية .

ووجهت إدارة المنصورة الشكر لياسر الكنانى المدير الفني للفريق على الموسم الذى قضاه مع الفريق وكان أخره لقاء المصرى البورسعيدى والذى انتهى لصالح الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف .

كان ياسر الكنانى اتفق مع مجلس الإدارة على إنهاء التعاقد فيما بينهما عقب نهاية الموسم نظرا لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين ولرغبة المدير الفني في تغيير وجهته فى الموسم المقبل .

ويسعى مجلس إدارة المنصورة إلى العودة لأجواء المنافسة من جديد خلال الموسم المقبل والذى سيشهد منافسة حامية بين كافة الأندية في الثلاث مجموعات .



