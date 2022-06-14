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عبد المطلب رئيسا لبعثة السلة فى كأس العالم بالمجر

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولى اتحاد كرة السلة على اختيار محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد لرئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة ، المقرر اقامتها بالمجر يوليو المقبل .

 

ويتواجد المنتخب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخب كندا وإسبانيا وثالث قارة آسيا الذي سيتم تحديده لاحقًا .

 

نجح منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة، بقيادة المدير الفني عماد محمود فى الفوز على سيدات الشمس، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين بصالة استاد القاهرة بنتيجة 31/78، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالمجر يوليو المقبل.

 

 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 17 سنة  عماد محمود مدير فني ، هاني حسن مدرب عام ،  خالد عياد مدرب عام، نهال سعد ومحمود يونس معايشة، أسماء عيد طبيب، سهيلة يوسف طبيب، آلاء خالد إداري، آلاء مصطفى إداري، محمود فرج مدرب أحمال

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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