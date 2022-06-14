شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب الجديد بعد فسخ عقد موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني ، حيث فتح النادي خطوط إتصالات مع أكثر من مدرب أجنبي تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

س: كيف تم رحيل بيتسو موسيماني؟

ج: الأهلي أعلن أمس ، الأثنين، أنه قد تم توجيه الشكر لـ بيتسو موسيماني بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين ، وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية..وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.

س: من يقود تدريبات ومباريات الأهلي المقبلة؟

ج: الأهلي أعلن قيادة سامي قمصان المدرب العام لمباريات وتدريبات الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

س: ماذا عن الشرط الجزائي بين الأهلي وموسيماني؟

ج: الأهلي لم ولن يدفع أية شروط جزائية للمدير الفني كما أن الأخير لن يدفع اي شروط للأهلي فقد تم فسخ العقد بشكل ودي ودون أية شروط جزائية.

س: هل بدأ الأهلي رحلة البدء عن بديل لموسيماني؟

ج: نعم ، فسئولو النادي يفاضلون حالياً بين 3 مدربين من 3 مدارس كروية أوربية مختلفة لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الأهلي ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع مدرب ألماني وآخر برتغالي وثالث صربي ،ويرغب الأهلي في التعاقد مع أحد المدربين أصحاب السيرة الذاتية القوية لتدريب الفريق .