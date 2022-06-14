شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر : اعتراض إمام و بركات مؤشرات واضحة لعدم مساندة جلال .. و لا نغفل تقصير اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الصقر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن اعتراض حازم إمام و محمد بركات ثنائى مجلس اتحاد الكرة على تعيين إيهاب جلال كان مؤشر واضح لعدم الإلتفاف و المساندة للجهاز الفنى الحالى .

وقال حسن فى الإستوديو التحليلى لمباراة مصر و كوريا الجنوبية التى أنتهت بنتيجة 4/1 لصالح كوريا الجنوبية أنه لا يجب أن نغفل أن هناك جزء تقصير من جانب اللاعبين ، خاصة أن المنتخب فى فترة كيروش لم يكن بهذا الشكل .

خسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرض متواضع على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب وية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم ، النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم ، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من : سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.