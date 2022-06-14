شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أحد أعضاء مجلس الإدارة كلمنى وقال لى "هاقدم استقالتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير خلال الاستديو التحليلى لمباراة مصر وكوريا الجنوبية على أون سبورت أن هناك مكالمة جمعته بأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المرموقين قبل المباراة أكد له فيها أنه بيفكر يستقيل لأن ده هيضيع تاريخه والأمور مش كويسة داخل المجلس .

كان المنتخب الوطنى تلقى هزيمة مذلة أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودى الدولى الذى أقيم بمدينة سول الكورية .

وفاز المنتخب الكوري الجنوبى على المنتخب الوطنى 4/1 في المباراة الودية الدولية التي جرت بينهما بمدينة سول ضمن استعدادات كوريا لكأس العالم .

أحرز أهداف كوريا الجنوبية جو هوانج في الدقيقة 16 ، وأضاف كيم يونج الهدف الثانى في الدقيقة 22 ، وفى الدقيقة 38 أحرز مصطفى محمد الهدف الأول للمنتخب الوطنى .

وفى الشوط الثانى أضاف المنتخب الكوري الهدفين الثالث والرابع عن طريق تشو كيو وتشانغ هون كون