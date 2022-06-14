كوريا تفوز على مصر بعد 22 عاما وديا

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب كوريا الجنوبية فى تحقيق الفوز على نظيره المصرى بنتيجة 4/1 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بملعب كأس العالم سيول.

وجاء فوز كوريا الجنوبية بعد 22 عاما من آخر فوز تحقق أمام الفراعنة فى اللقاء الودى الذى جمع بينهما عام 2000.

والتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الكورى وديا عام 2000 وانتهى بفوز كوريا بهدف دون رد من الفراعنة

وبعد هذه المباراة التى المنتخبان وديا ايضا عام 2005 لكن فازت مصر، ليصبح آخر فوز لكوريا الجنوبية على مصر منذ 22 عاما.

و خسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرض متواضع على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب وية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم ، النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم ، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من : سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.