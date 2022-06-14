شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والمقرر لها غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعينت اللجنة الحكم إبراهيم نور الدين حكما للساحة، وسمير جمال وأحمد توفيق مساعدين، ووائل فرحان حكما للفيديو وشريف عبد الله حكم فيديو مساعد.

ينهى فريق الأهلى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى وي السلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمباراة ايسترن كومبانى التي يتطلع للفوز بها لتعزيز موقفه في العودة لصدارة جدول المسابقة التي يعتليها نادى الزمالك.

ويخوض الأهلى مباراة ايسترن كومبانى بدون اللاعبين الدوليين، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.