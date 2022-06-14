شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: حزين على إيهاب جلال.. والتخبط الإدارى سبب النتائج السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق بعد هزيمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية وديا أن الهزيمة والنتائج السيئة تكون نتيجة للتخبط الإدارى وعدم الإدارة بطريقة سليمة بالإضافة إلى القدرات الإدارية المحدودة.

وقال طه اسماعيل :" حزين على إيهاب جلال انه يتحمل كل هذه المصائب والأخطاء، فليس وحده المسئول عما وصلت له كرة القدم ، فهناك لاعبين ايضا نظل نشيد بهم ولا نرى أداء منهم.

وقال الشيخ طه فى تصريحات لبرنامج ستاد مصر الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أنه لابد من الهدوء النفسى لاتخاذ القرار الصحيح بدلا من اتخاذ قرار والتراجع فيه، وتساءل قائلا": هل هناك خطط للمنتخبات من جانب الاتحاد؟ فلم يحدث أى جديد فى الكرة المصرية منذ كأس العالم الماضى ولا يوجد أي خطوة إيجابية تدل على التطور فى كرة القدم لدينا .

واشار نجم الاهلى والمنتخب السابق ان المنتخب أدى كرة عقيمة ويلعب بنفس الطريقة، فلابد من وجود حلول بدلا من المناصب فقط.

واختتم الشيخ طه قائلا:" ايهاب جلال جه فى ايه ويمشي فى ايه ، حزين على تحميله كل ما يحدث"