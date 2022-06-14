شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أشكر اللاعبين وحصلت على إجازة أسبوعا فى أمريكا ثم أعود للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ايهاب جلال المدير الفني للمننتخب الوطني على راحة لمدة أسبوع، يقضيها فى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الانتهاء من لقاء مصر وكوريا، حيث سيغادر إلى أمريكا، عقب اللغط الكبير الذى دار حول مصيره مع المنتخب في الفترة الماضية حيث يعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعا يوم الخميس المقبل لتحديد مصيره

ووجه ايهاب جلال الشكر للاعبين عقب الانتهاء من مباراة كوريا الجنوبية وتقديم اداء جيد مع تحسن الاداء عن المباراة الماضية امام منتخب اثيوبيا التي خسرها الفراعنة بهدفين نظيفين .

خسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرض متواضع على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب وية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم ، النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم ، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".