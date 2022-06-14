شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجدد للجهاز الفنى للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وإسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الطائرة اجتماع مع الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة ، جمال صبرى رئيس الجهاز وأحمد سمير المدير الفني ، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم التجديد للجهاز الفني والإدارى عقب الإنجاز الكبير و الرائع الذى حققه فريق الكرة الطائرة بالوصول للمباراة النهائية لبطولة الدورى العام و الحصول على المركز الثاني، مما يؤهل فريق نادى الاتحاد السكندرى للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الموسم الجديد 2022_2023 في إنجاز مميز لقلعة زعيم الثغر.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تلبية كافة احتياجات الفريق خلال الموسم القادم، وخاصة تدعيم الفريق بلاعبين مميزين للمحافظة على النتائج والمستوى الرائع الذى حققه الفريق خلال الموسم المُنقضى، كما وافقت إدارة النادى أيضاً على تدعيم الفريق بلاعبان محترفان عقب أستقرار الجهاز الفني على أسمائهم ومراكزهم تمهيداً لإنضمامهم خلال الموسم الجديد .