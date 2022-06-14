شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري حاضر فى تأهل فلسطين لكأس آسيا بـ 5 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الفلسطيني في حسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا2023 للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما حقق الانتصار الثالث على التوالي في مشوار التصفيات، بالفوز على منتخب الفلبين برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وشهدت المباراة تسجيل صالح شحادة مهاجم فيوتشر هدفًا من صناعة مصعب البطاط ظهير سيراميكا كليوبترا، كما شارك أيضا في المباراة ياسر حمد مدافع النادي المصري ومحمد صالح مدافع إيسترن كومباني، وبدر موسى مهاجم الإنتاج الحربي

وتصدر المنتخب الفلسطيني مجموعته التى تضم إلى جواره منتخبات الفلبين واليمن ومنغوليا، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الثلاث، محرزًا عشرة أهداف، ومحافظًا على نظافة شباكه.

وكان منتخب فلسطين قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب منغوليا بهدف نظيفم، قبل أن يحقق ثاني انتصاراته بالجولة الثانية على نظيره منتخب اليمن بخماسية نظيفة.

وشهد الموسم الجاري ظاهرة مميزة بتواجد 7 لاعبين يحملون الجنسية الفلسطينية بالدوري المصري الممتاز، بعدما أصبح الإيجيبشن ليج عامل جذب للكثير من الجنسيات العربية والأفريقية، فى ظل تطور مستوى البطولة بشكل عام وارتفاع المقابل المادي للاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين الفلسطينين فى الدوري المصري كالتالي: خالد النبريص لاعب الإسماعيلي، محمد بلح لاعب المصرى، ياسر حامد لاعب المصري، محمود وادي لاعب بيراميدز، صالح حشاده لاعب فيوتشر، مصعب البطاط لاعب سيراميكا، محمد صالح لاعب إيسترن كومباني.