شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أدينا بشكل مميز والمنتخب الكورى أحرز 3 أهداف بنفس الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن حزنه على الخسارة التى تعرض لها المنتخب اليوم أمام كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم.

وقال إيهاب جلال، فى المؤتمر الصحفى للمباراة، إنه يبارك لفريق كوريا على الأداء والنتيجة، مضيفا أن منتخب مصر أدى مباراة قوية موجها الشكر للاعبيه، مؤكدا أنهم أدوا ما عليهم طوال المباراة، وأن المنتخب كسب بعض اللاعبين الشباب فى المباراة منهم مصطفى محمد وأحمد حمدى وأحمد رفعت.

وأضاف المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن هناك بعض اللاعبين نجحوا فى تقديم أنفسهم رغم أن الفراعنة يواجهون منتخبا قويا على أرضه ووسط جماهيره، مشددا على أن هناك 3 أهداف دخلت مرمي المنتخب الوطنى من نفس الجملة، خاصة الهدفين الأخيرين، مضيفا أن المنتخب الكورى وصل لمرمى الشناوى بخمس كرات أحرز منها 4 أهداف وهو ما يعنى أن التوفيق كان حليفهم ضد المنتخب الوطنى.

وخسر منتخبنا الوطنى بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكورى الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرضا متواضعا على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من إثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب ودية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب كوريا كلاً من: سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.