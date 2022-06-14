شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المنتخب الوطنى وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الكوري الجنوبى على المنتخب الوطنى 4/1 في المباراة الودية الدولية التي جرت بينهما بمدينة سول ضمن استعدادات كوريا لكأس العالم .

أحرز أهداف كوريا الجنوبية جو هوانج في الدقيقة 16 ، وأضاف كيم يونج الهدف الثانى في الدقيقة 22 ، وفى الدقيقة 38 أحرز مصطفى محمد الهدف الأول للمنتخب الوطنى .

وفى الشوط الثانى أضاف المنتخب الكوري الهدفين الثالث والرابع عن طريق تشو كيو وتشانغ هون كون .

ضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ودخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.

ضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من :

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو

الوسط: وو يونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو.

الهجوم: أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو – سيونج بيوم.