شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الكورى الجنوبى يحرز الهدف الرابع فى المنتخب الوطنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المنتخب الكوري الهدف الرابع في مرمى المنتخب الوطنى لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض 4 / 1 فى المباراة الدولية الودية المقامة بين المنتخبين بملعب سول الكوري .

ويضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ويدخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.





فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من :

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو

الوسط: وو يونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو.

الهجوم: أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو – سيونج بيوم.