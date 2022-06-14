تعرف على موعد مباراة بولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يواجه منتخب بلجيكا نظيره البولندي، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، مساء يوم الثلاثاء.



ويتساوى المنتخبان بنفس الرصيد (4 نقاط)، في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة التي تتصدرها هولندا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، يتيح مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

كذلك يمكن تحميل التطبيق الخاص باليويفا على الهواتف الذكية لمتابعة المباريات.

وحدد اليويفا آلية وحيدة لمتابعة مباريات دوري الأمم الأوروبية، وهي التسجيل بشكل مجاني وإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

جدول ترتيب مجموعة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

هولندا - 7 نقاط

بلجيكا - 4 نقاط

بولندا - 4 نقاط

ويلز - نقطة