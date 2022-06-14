بماذا وصف بيسكوف القصف الأوكراني لأهداف مدنية في دونيتسك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، القصف الأوكراني لأهداف مدنية في دونيتسك والذي تسبب بقتلى وجرحى بـ "البربري".



وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لهذه المعلومات، وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرارات للمساعدة: "أريد أن أذكر أمرا وهو ما تحدث عنه الرئيس فلاديمر بوتين، بأن المهمة الرئيسية لـ العملية العسكرية الخاصة هي ضمان أمن وحماية الناس في لوغانسك ودونيتسك، ولهذا نعم، يظهر المزيد، كما نرى، من القصف الهمجي تماما لأهداف مدنية، وفي الأيام الأخيرة شهدنا مثل هذه الهجمات".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه طلب من روسيا "قوات تحالف إضافية" بسبب زيادة حالات قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك.

وتعرضت مراكز ومرافق مدنية في دونيتسك، لقصف أوكراني مكثف خلال الساعات الماضية، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.