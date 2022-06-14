تعرف على موعد مباراة هولندا وويلز في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض المنتخب الهولندي مواجهة جديدة في دوري الأمم الأوروبية، حين يلاقي نظيره ويلز، مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة.



ويحتل منتخب هولندا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي ويلز أخيرا بنقطة واحدة.

ويستقبل منتخب هولندا نظيره ويلز في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي, 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، يتيح مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

كذلك يمكن تحميل التطبيق الخاص باليويفا على الهواتف الذكية لمتابعة المباريات.

وحدد اليويفا آلية وحيدة لمتابعة مباريات دوري الأمم الأوروبية، وهي التسجيل بشكل مجاني وإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

جدول ترتيب مجموعة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

هولندا - 7 نقاط

بلجيكا - 4 نقاط

بولندا - 4 نقاط

ويلز - نقطة