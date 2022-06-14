كوريا تتقدم على الفراعنة بهدفين لهدف في الشوط الأول.. وتحية خاصة من مصطفى محمد لإيهاب جلال.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره المصري بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي تجمعها باستاد سول كأس العالم.

تقدم هوانج جو للمنتخب الكوري في الدقيقة ١٧، ثم أحرز كيم يونج الهدف الثاني في الدقيقة ٢١.

بعد ذلك قلص مصطفى محمد الفارق مسجلا هدف الفراعنة الأول في ٣٧.

وقدم مصطفى محمد تحية خاصة لإيهاب جلال، دعما له بعد أزمته الأخيرة.

وظهر المنتخب الوطني في الشوط الأول بشكل جيد واستطاع أن يجاري الفريق الكوري.

وبدأ إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من:

الشناوي

عمر جابر ، الونش، ياسر ابراهيم، عمر كمال

السولية، مهند لاشين، أحمد حمدي

إبراهيم عادل، أحمد رفعت

مصطفى محمد