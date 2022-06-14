شكرا لقرائتكم خبر عن شمشون كوريا الجنوبية يقسو على الفراعنة برباعية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرض متواضع على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب وية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم ، النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم ، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من : سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.

جاءت بدابة المباراة هادئة من جانب الفريقين قبل أن يبدأ لاعبو منتخبنا الوطني في التقدم هجوماً نحو مرمى صاحب الأرض.

ومرر مهند لاشين كرة وصلت للحارس الكوري قبل أن تصل إلى مهاحم منتخب مصر مصطفى محمد وتشكل خطورة ، وعاد إبراهيم عادل وسدد كرة قوية إرتطمت بدفاع منتخب كوريا وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

وأنطلق أحمد رفعت من جهة اليسار ومرر كرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع كوريا أنقذ الموقف قبل تدخل مصطفى محمد.

وأهدر مصطى مصطفى محمد فرصة تسجيل هدف مُحقق للمنتخب الوطني الأول في الدقيقة 14 بعدما وصلت تمريرة خاطئة من حارس المرمى الكوري كيم سونج جو وصلت إلى مصطفى محمد لكن الأخير سدد الكرة بغرابة بعيداً عن المرمى.

بعدها سجل منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

بعد الهدف ، واصل منتخب كوريا اللعب بقوة هجومية وسط تراجع وعشوائية من منتخبنا الوطني الذي فشل في تقديم كرة جماعية وإستغلال الفرص القليلة من عمر كمال ووأحمد رفعت.

وأسفر الهجوم الكوري عن هدف ثان في الدقيقة 23 من ناحية اليمين نفذها سون هيونج مين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كيم يونج جوون برأسية في شباك الشناوي.

حاول منتخب مصر "لم الشمل" في أرضية الملعب لكن دون جدوى بسبب سرعة صاحب الأرض الذي إستحوذ على مجريات المباراة.

المباراة أصبحت من طرف واحد تقريباً بعدما فرض ضاحب الأرض نفسه على مجريات اللقاء ، خاصة وأن محاولات منتخبنا جاءت مُتباعدة وضعيفة للغاية .

ولعب منتخب كوريا ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها سون هيونج مين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حوّلها هوانج يوي جو برأسية لكنها وصلت ضعيفة إلى محمد الشناوي.

وسط سيطرة كوريا الجنوبية على اللقاء ، نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف أول لمنتخب مصر في الدقيقة 39 بعدما أحسن إستغلال كرة أستلمها وسددها بقوة في الشباك الكورية.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هجوم مُتبادل بين الفريقين قبل أن يُطلق الحكم الفرنسي جيريمي بيجنارد الذي يُدير اللقاء صافره مُعلناً نهاية الشوط الأول بتقدم كوريا بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ منتخب كوريا الجنوبية الشوط الثاني بنشاط واضح وضغط هجومي وأحتسب الحكم الفرنسي "لمسة يد" على ياسر إبراهيم مدافع منتخبنا الوطني من ناحيية الشمال وسددها أحد لاعبي المنتخب الكوري وتصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

واصل صاحب الأرض سيطرته على مُجريات المباراة وسط محاولات مُتباعدة من لاعبي منتخبنا الوطني التى أفتقدت الدقة والجماعية.

عاد منتخبنا الوطني للظهور في المباراة من خلال هجمة من ناحية اليُسرى الذي لعب كرة عرضية أرتقى لها مصطفى محمد لكن دفاع كوريا تدخل في الوقت نفسه.

وأجرى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني تغييراً إضرارياً في الدقيقة 68 بخروج أحمد رفعت للإصابة وشارك أحمد سيد زيزو بدلاً منه.

وأهدر لاعبي منتخبنا فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق إبراهيم عادل ، وشارك أحمد عاطف في الدقيقة 80 بدلاً من مصطفى محمد ،وأهدر عمر جابر فرصة تسجيل هدف ثان للمنتخب في الدقيقة 84 بعدما إرتدت كرة له وسددها بغرابة بعيداً فوق العارضة بمسافة كبيرة ، وردت الكرة بهدف لمنتخب كوريا في الدقيقة 85 عن طريق تشو جي سونج الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الشناوي.

وشارك محمد أبراهيم في الدقائق الأخيرة بدلاً من أحمد حمدي ، وبعدها سجل منتخب كوريا الهدف الرابع في الدقيقة عن طريق تشانج هون كون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ، بعدها ينحصر اللعب وسط الملعب ثم ينتهي اللقاء بفوز كوريا الجنوبية 4/1.