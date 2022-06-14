شكرا لقرائتكم خبر عن كاميل سيرم أنجح لاعبة اسكواش فرنسية تعلن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفرنسية كاميل سيرمي اعتزالها للاسكواش، وكانت اللاعبة الفرنسية قد تعرضت لإصابة خضعت على أثرها للجبس قبل فترة، ولم تعد بعدها إلى الملعب الزجاجي.

وتعد كاميل سيرم هي أنجح لاعبة فرنسية مثلت بلدها في الاسكواش، حيث تواجدت بقائمة التوب 10 في تصنيف الاسكواش لمدة وصلت إلى ثمانية أعوام ونصف بين أكتوبر 2013 وأبريل 2022 ، ووصلت في النهاية إلى أعلى مستوى لها في العالم رقم 2 في فبراير 2017.

فازت اللاعبة البالغة من العمر 33 عامًا بالعديد من ألقاب PSA ، حيث جاءت انطلاقتها في بطولة بريطانيا المفتوحة 2015 حيث تغلبت على الإنجليزية لورا ماسارو لتصبح أول سيدة فرنسية تفوز بالكأس المرموقة.

حققت سيرم المزيد من النجاح الملحوظ في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2016 وبطولة جي بي مورجان للأبطال في عام 2017 ، قبل أن تتوج ببطولة `` ToC '' مرتين في عام 2020، متفوقة على بطلة العالم نور الشربيني .

ظهرت كاميل سيرم لأول مرة في منافسات المحترفين PSA في عام 2005 وحصلت على 15 لقبًا من 26 نهائيًا ، بينما فازت بـ 308 من أصل 460 مباراة في PSA Tour، جاء انتصار سيرم الأول في بطولة سانتياجو المفتوحة 2007 ، بينما جاء لقبها النهائي في بطولة الأبطال 2020.

كانت سيرم أيضًا جزءًا من المنتخب الفرنسي الذي احتل المركز الثالث في بطولة العالم لأول مرة في عام 2016 ثم مرة أخرى في عام 2018 ، بينما ساعدت أيضًا بلدها في الفوز ببطولة الفرق الأوروبية للإسكواش لأول مرة في عام 2019.