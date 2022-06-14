شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ودية مصر وكوريا الجنوبية في سول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة المنتخب الوطني الودية مع نظيره كوريا الجنوبية بإستاد سول والتى تقام وسط حضور ما يقرب من 70 ألف مُشجع.

ويُدير مباراة اليوم ، الحكم الفرنسي جيريمي بيجنارد ، ويعاونه مواطنيه: أوريليان درويه، وإيروان فينجان ، بينما يظهر الكوري سيجين بارك كحكم رابع، ويشرف الثنائي الكوري، هيوك كيم جونج، وجاي تشوي هيون على تقنية الفيديو.

ويضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ويدخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.





فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من :حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو

الوسط: وو يونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو.

الهجوم: أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو – سيونج بيوم.