شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى وإبراهيم عادل ومصطفى محمد يقودون تشكيل المنتخب أمام كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب الوطنى التشكيل الذى سيخوض به مباراة كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الواحدة ظهر اليوم، فى إطار استعدادات منتخب كوريا لمباريات كأس العالم.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال فى الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وأحمد حمدى وإبراهيم عادل وأحمد رفعت ومصطفى محمد فى الهجوم.

تحظى مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية المقرر لها الواحدة ظهر اليوم بأهمية كبرى لدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال، خاصة أنها أول مباراة للمنتخب عقب الخسارة من إثيوبيا بهدفين نظيفين في تصفيات أمم أفريقيا، بخلاف قوة المنافس والذي يستعد لخوض مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

تصريحات إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب قبل المباراة كشفت عن مدى أهمية المواجهة لدى الجهاز، حيث أكد جلال أنها ستكون مفيدة للمنتخبين على حد سواء ما جعله يوافق على العرض الذى تقدمت به إحدى الشركات لمواجهة كوريا خلال فترة التوقف الدولي خاصة أنه منتخب قوى ويستعد لكأس العالم 2022.

وأضاف جلال أنه يتطلع لتقديم مباراة جيدة تستمتع بها الجماهير في البلدين وتليق باسم المنتخبين الذين ترتبطهما علاقات جيدة، مؤكدا أنه سيحاول استحضار الروح التي تناسب هذه المباراة من اجل الظهور بمستوي متميز.

وحول إمكانيات المنتخب الكوري قال إنه مميز ويضم لاعبين مميزين يلعبون فى أندية كبيرة على رأسهم سون نجم توتنهام ويملك لاعبين عندهم سرعات كبيرة في صفوف المنتخب الكوري الذي يتميز بالتنظيم الجيد داخل الملعب.

وقال مدرب منتخب مصر، إنه تابع مباريات المنتخب الكوري الثلاثة خلال فترة التوقف الدولي وكانت مميزة بالرغم من خسارته من البرازيل إلا أنه قدم أداء جيد للغاية يؤكد أنه منتخب كبير وقادر على تقديم نفسه بصورة جيدة في كأس العالم بقطر خاصة أنه خاض 4 مباريات في 14 يوم مما يعني أنه منتخب له شأن كبير على الساحة الكروية.

وعن الغيابات التي يعاني منها منتخب مصر قال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أنه بالفعل هناك غيابات في صفوف الفراعنة ولكن هناك لاعبين كبار متواجدين في صفوف الفريق يتقدمهم عمرو السولية الذى شارك بقوة في المباريات الكبيرة مؤكدا أنه سيحاول اللعب بطريقة تناسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين وتقديم أداء جيد أمام الفريق الكوري المنظم.