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بالفيديو .. كوريا الجنوبية تتقدم على المنتخب الوطنى بهدف مقابل لا شىء

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القاهرة - سامية سيد - نجح هوانج مهاجم كوريا الجنوبية في التقدم لمنتخب بلاده على المنتخب الوطنى بهدف مقابل للاشئ في الدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة بينهما بملعب سول بكوريا الجنوبية .

ويضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ويدخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح  و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.

فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من :

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو

الوسط: وو يونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو.

الهجوم: أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو – سيونج بيوم.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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