شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يذاكر الإسماعيلي من بوابة الزمالك قبل موقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الاسماعيلي، وأخرها مباراة الزمالك مع الدراويش والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأصفر، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والاسماعيلي والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وخاض المقاولون 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، بدأ بالفوز على العبور بخماسية نظيفة، ثم الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3/1، والتعادل مع إيسترن كومباني سلبياً، وأخيراً الخسارة من إنبي بهدف نظيف.

ويعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل ا"لإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.