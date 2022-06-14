شكرا لقرائتكم خبر عن برتغالى وألمانى وصربى .. 3 مدارس مُرشحة لتدريب الأهلى بعد رحيل موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين 3 مدربين من 3 مدارس كروية أوربية مختلفة لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فسخ عقد بيتسو موسيماني بشكل ودى أمس.

وتلقى الأهلي ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع مدرب ألماني وآخر برتغالي وثالث صربي .

ويرغب الأهلي في التعاقد مع أحد المدربين أصحاب السيرة الذاتية القوية لتدريب الفريق .

وقضى موسيمانى 620 يوماً على رأس القيادة الفنية للأهلى بما يعادل عاماً وثمانية أشهر و 12 يوماً منذ توليه المسئولية الفنية في 1 أكتوبر 2020 خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.